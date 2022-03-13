В бою з російськими окупантами на Луганщині загинув Народний Герой України, полковник Валерій Гудзь. ФОТО

Вчора, 12 березня, в бою з російськими окупантами на Луганщині загинув український військовослужбовець, Народний Герой України полковник Валерій Федорович Гудзь.

Про це повідомив фонд "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.

"Попри позивний "79", його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю.

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Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій.

Пане полковнику, честь!

Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!" - йдеться у повідомленні.

Валерій Гудзь нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (26 лютого 2015), Орденом "Народний Герой України" (2 квітня 2017).