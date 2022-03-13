В бою з російськими окупантами на Луганщині загинув Народний Герой України, полковник Валерій Гудзь. ФОТО
Про це повідомив фонд "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.
"Попри позивний "79", його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю.
Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій.
Пане полковнику, честь!
Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!" - йдеться у повідомленні.
Валерій Гудзь нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (26 лютого 2015), Орденом "Народний Герой України" (2 квітня 2017).