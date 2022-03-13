Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія. ФОТО

Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Операція об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

Завдяки таким діям військовослужбовців НГУ, цей план ворога вдалося нейтралізувати. Гвардійці разом зі Збройними силами України та іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет України на всіх напрямках.

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