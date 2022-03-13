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Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія. ФОТО

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Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Операція об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

Завдяки таким діям військовослужбовців НГУ, цей план ворога вдалося нейтралізувати. Гвардійці разом зі Збройними силами України та іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет України на всіх напрямках.

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Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 01
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 02
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 03
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 04
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 05
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 06
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 07
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 08

Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
    раSSія країна терорист!
  • 5 копійок
    Ну як вам це?
  • piter piter
    Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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