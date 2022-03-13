Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький. ФОТО

Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.