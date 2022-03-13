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Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький. ФОТО

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Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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"Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет ми збили в повітрі", - зазначив він.

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Наслідки російського авіаудару:

Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький 01
Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький 02

Фото: Повернись живим.

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
    Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
  • Ua_analytic
    Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
  • SergTranscarpathian
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