Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ, про це заявив Командувач Сухопутних військ — командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
"Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом", - ідеться у повідомленні.
У пресслужбі Сухопутних військ інформують, що "на південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".
Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовими до імовірних дій ворога.
За словами Сирського, "незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу"
"Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український Джавелін", - наголосив командувач.