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Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський. ФОТО

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Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на підступах до Києва кожен російський танк зустріне свій український Джавелін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ, про це заявив Командувач Сухопутних військ — командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом", - ідеться у повідомленні.

Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 01

У пресслужбі Сухопутних військ інформують, що "на південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".

Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовими до імовірних дій ворога.

Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 02
Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 03

За словами Сирського, "незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу"

"Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український Джавелін", - наголосив командувач.

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Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 04
Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 05

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Ничего панове, не поделаешь ,ВСЕХ кацапских оккупантов нам придётся УБИТЬ и мы УБЬЁМ !
  • Fjall_Raven
    бродил по говносми. показать свои "успехи" не могут. показывают солдат всу в действии, а озвучивают, как будто это их пазломяско так ведёт бои. парашники то не знают, что кадры из украинских медиа спижжены, как и всё остальное в их бебенях.
  • Solomon c5c4359c
    Танька Чорновил уже 2-й танк подбила! Знай наших!
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