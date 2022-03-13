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Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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За минулі дві доби оборонці Чернігова знищили значну кількість ворожої техніки на околицях міста та в прилеглих селах району. Зокрема артилерійськими підрозділами військ ОК "Північ" розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку, чим значно порушили їхні плани.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил російської федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога. Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

Вправними діями підрозділів ОК "Північ" розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів.

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На околицях обласного центру українські військові виявили та знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край).

Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

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Попри все, ворог продовжує завдавати авіа- та ракетні удари по цивільних об’єктах та житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, незважаючи на Міжнародне право та правила ведення бойових дій.

Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 01
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 02
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 03
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 04
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 05
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 06
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 07
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 08
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 09

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Слава ЗСУ
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Мистер Икс 00711c20
    СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
  • Solsky Wasyl
    ще б їх довбані літаки не змогли би в повітря підніматися, щоб вони курви попадали.
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