Російські окупанти вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13 березня близько 15:00 росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.