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Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС. ФОТО

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О 15:15 13 березня у м. Малин Коростенського району Житомирської області внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено 1 житловий будинок та будівля ДНЗ №8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Загиблих та травмованих немає. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 13 ДПРЧ 3 ДПРЗ", - йдеться у повідомленні.

Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 01
Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 02
Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 03

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