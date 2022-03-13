З Волноваського району на Донеччині врятували ще 162 людини, - Нацполіція. ФОТО

Під час евакуації громадян із Волноваського району Донеччини було врятовано ще 162 людини, серед них - 44 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Національної поліції України.

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"Колона виїжджала під обстрілом російських військ, які намагалися перешкодити евакуації. Снаряди ворожих "градів" розірвалися поряд зі службовим транспортом, який супроводжував евакуйованих. Завдяки рішучим діям захисників постраждалих немає", - поінформували у міністерстві.

Зазначається, що військовослужбовці Збройних сил України, поліцейські, співробітники ДСНС та обласної військово-цивільної адміністрації продовжують евакуювати мирне населення з Вугледара та інших населених пунктів Волноваського району.

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"Оскільки "гуманітарних" коридорів немає, людей вивозять власними силами. Наразі всі врятовані у безпеці. Організовано доправлення біженців до більш спокійних регіонів України", - уточнюється у повідомленні.