У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки.
Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив увечері 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Через обстріли російської армії у Сєверодонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор", - зазначив Гайдай.
У Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід.
Також повідомляється, що у Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.
Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.
Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.