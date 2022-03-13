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Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ. ФОТО

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Російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Православна церква України у Фейсбуці.

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Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ 01

"Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя... З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - ідеться в повідомленні.

У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях", - зазначили в ПЦУ.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Шоб кацапы сдохли , УСІ !!!!
  • Ksenia VB
    Царство Небесне.
    Вічна слава.
  • Шилінг Іванович
    Путін звір!
    Звір говорить лише мовою сили.
    Звір все здобуває силою.
    Звір не має кордонів.
    Звір немає меж ситості.
    Звір не розуміє мови дипломатії.
    Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
    Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
    Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
    Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
    Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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