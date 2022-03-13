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Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні. ФОТО

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Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні. ФОТО
Катерина Усик хоче, щоб Росія горіла в пеклі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Катерина Усик, дружина Олександра Усика, опублікувала фото пошкоджених православних церков в Україні, які потрапили під бомби російської армії.

Катерина виклала Instagram-сторіс.

"Українська православна церква до чого? До чого люди? Чи московська добро дала... Цьому не буде прощення! Ніколи! Бог все бачить. І це теж. Росія горітиме в пеклі! Хоча вони вже давно у ньому живуть", – підписала світлини Усик.

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 01

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 02

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 03

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Прозрела.
  • Владимир Николенко 123e1460
    зараз в Україні відбувається війна між добром і злом між Богом і сатаною.
  • Семен Шкаралупа
    Та багато хто прозрів з 24 лютого...
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