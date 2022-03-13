Життю пораненого в Ірпені американського журналіста нічого не загрожує, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 березня, в Ірпені російські окупанти розстріляли автомобіль, де перебували міжнародні журналісти. 51-річний кореспондент з прескартою New York Times загинув на місці. Його колегу та водія авто також було поранено. Американського журналіста доставили до лікарні з простріленою ногою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Хуан Дієго розповів, що саме робили російські агресори, коли побачили машину з журналістами.

"Вони зробили постріл і водій розвернувся, щоб їхати назад і вони почали стріляти чергою. Він почав їхати, але машина була пошкоджена, він вийшов, був поранений, мій друг сидів спереду, я сидів ззаду і водій почав махати і під’їхала друга машина. Вони переклали мене в іншу машину і поїхали в сторону мосту, де мене забрала швидка" - повідомив потерпілий

Постраждалого кореспондента Хуана Дієго вже прооперували в столичній лікарні. Нині його життю нічого не загрожує.

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