В неділю з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати понад 600 осіб. ФОТО
Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз людям надається допомога, пізніше визначатимуться маршрути подальшої евакуації", – зазначив він.
Подробицями евакуації поділився також голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Автобуси за людьми, які майже два тижні провели у підвалах під постійними обстрілами, виїхали з Києва ще в суботу. Але через протидію окупантів вимушені були ночувати, так і не діставшись до місця збору людей в Бородянці. В неділю водіям вдалося їх забрати, але запасів палива залишалось замало, щоб дістатися до пункту призначення. Завдяки їх героїзму та постійній координації дій між Київською та Житомирською обласними військовими адміністраціями в Радомишлі на Житомирщині колону з 26 автобусів вдалося заправити дизельним паливом", – розповів Бунечко.
Пізніше евакуйованих, "яким вдалося вирватися із влаштованого росіянами пекла, вже розмістили в соціальних та медичних закладах Житомирщини", додав голова ОВА.