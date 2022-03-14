Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці. ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі. Дякуємо нашим доблесним ППО! Молодці хлопці!" - повідомив він.
"Залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку", - додав він пізніше.