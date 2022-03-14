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Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі. Дякуємо нашим доблесним ППО! Молодці хлопці!" - повідомив він.

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"Залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку", - додав він пізніше.

Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 01
Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 02
Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 03

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Дяка Порошенку, що відновив ППО.
  • MAKAROV ddf66d11
    А жителей Волновахи и Мариуполя, вам, суки не жалко? Благодаря вашим солдатам там руины, а все жители без крыши над головой остались. А жителей Изюма, Харькова, Бучи, Ирпеня, Бородянки, от которой ничего не осталось) видел я ваш Донецк и 8 лет "бомбежек" Целехонький стоит, сияет! Поэтому нет, вас не жалко от слова вообще! Вы все это горе привели в Украину!
  • Герхард
    Ну ми ж не нагадуємо, хто саботував озброєння ЗСУ з 2019 року та відводив війська на критичних напрямках.

    Чи нагадати?
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