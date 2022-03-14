На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, кількість загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.