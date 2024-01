"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії, – Резніков. ФОТО

Як поівдомляє Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у Твіттері у понеділок.

Читайте також: Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ