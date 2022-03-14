"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії, – Резніков. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія та "рускій мір" несуть із собою смерть і руйнування не лише міст, а й демократії, прав та свобод людини.

Як поівдомляє Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у Твіттері у понеділок.

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Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022

"Київ. Одне з найкрасивіших міст Європи сьогодні нагадує кадр із фільму про апокаліпсис. Суми, Харків, Маріуполь - це жахливо. Ось що несе з собою "рускій мір": смерть людей, руйнування не тільки міст, а й демократії, прав, свобод. Вони не слов'яни. Вони орки. Але ми переможемо", - написав Резніков у твіттері у понеділок.