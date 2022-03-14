Тероборонівці відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. ФОТО

Воїни територіальної оборони відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ Бойового Братерства України Територіальної оборони ЗС України відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км", - йдеться у повідомленні.







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