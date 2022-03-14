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Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь. ФОТОрепортаж

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Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

В госпіталі працюватимуть близько сотні медиків, частина з яких має досвід роботи в Іраку. Одночасно мобільний медзаклад зможе прийняти 60 пацієнтів.

Госпіталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. "Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи", – пообіцяв Козицький.

За його словами, усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед набору послуг, який може надати госпіталь – невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.

Також цього тижня, додав голова Львівської ОВА, запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 01
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 02
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 03
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 04
Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 05

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь 06

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Топ коментарі

  • Danger Zone
    Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
  • Artur Chepizhko
    СУПЕР.
  • Юрій Яцуляк
    Практично вказали.
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