Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь. ФОТОрепортаж

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

В госпіталі працюватимуть близько сотні медиків, частина з яких має досвід роботи в Іраку. Одночасно мобільний медзаклад зможе прийняти 60 пацієнтів.

Госпіталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. "Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи", – пообіцяв Козицький.

За його словами, усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед набору послуг, який може надати госпіталь – невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.

Також цього тижня, додав голова Львівської ОВА, запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.









