У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Балканський оглядач".

Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військове чи пов’язаний з війною апарат.

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Однак, згідно з зображеннями, які циркулюють в інтернеті, "модель літака" насправді є російським безпілотником "Орлан-10". Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовуються в Україні з 2014 року.

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