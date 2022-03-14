У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10". ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Балканський оглядач".
Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.
Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військове чи пов’язаний з війною апарат.
Однак, згідно з зображеннями, які циркулюють в інтернеті, "модель літака" насправді є російським безпілотником "Орлан-10". Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.
Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовуються в Україні з 2014 року.