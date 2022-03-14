"Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж
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Сили оборони знищили Командний пункт російської армії на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у офіційному фейсбуці.
"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.
За поточну добу в результаті влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - зазначається у повідомлненні.