"Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж

Сили оборони знищили Командний пункт російської армії на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у офіційному фейсбуці.

"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

За поточну добу в результаті влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - зазначається у повідомлненні.

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