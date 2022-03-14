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"Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж

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Сили оборони знищили Командний пункт російської армії на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" у офіційному фейсбуці. 

"КП "Z" чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування "Північ", обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть.

За поточну добу в результаті влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - зазначається у повідомлненні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині, захопили більше 10 одиниць трофейної техніки, - ОК "Північ"

Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 01
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 02
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 03
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 04
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 05
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 06
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 07
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 08
Помножили на нуль КП окупантів, - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян 09

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
  • Стороннімв Богдан
    Олег Сенцов отправился воевать на передовую
  • kuba
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