Офіс генпрокурора повідомив про підозру головнокомандувачу ПКС РФ Суровикіну, начальнику військ радіаційного захисту ЗС РФ Кирилову та спікеру МЗС Захаровій

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомили про підозру головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Сергію Суровикіну, начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігорю Кирилову та спікеру МЗС РФ Марії Захаровій.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генаральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова порція підозрюваних у магістральній справі щодо російської агресії. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ повідомили про підозру:

- Головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації генералу армії РФ (Сергію Суровикіну. - Ред.).

- Начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанту (Ігорю Кирилову. - Ред.).

- Директору департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (Марії Захаровій. - Ред.)", - зазначила Венедіктова.

За словами генпрокурора, слідством встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення авіації ЗС РФ на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні громадяни та зруйновано їх житло.

В свою чергу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та директор департаменту інформації та друку МЗС своїм публічним розповсюдженням неправдивої інформації про дії представників влади України та розпалюванням національної ворожнечі вчиняли дії на порушення територіальної цілісності України, а також сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України.

"Наразі в цій справі у нас вже 65 підозрюваних високопосадовців та військових керівників РФ", - резюмує Венедіктова.