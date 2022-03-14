Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО

Територіальна оборона Київщини затримала двох окупантів, які займалися мародерством у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Сергій Висоцький.

Він зазначив: "Ось такою красою поділився зі мною друг, який у складі тероборони захищає рідні йому Бровари та навколишні села. Ну як села. В нього там будинок у три поверхи із садом та кипарисами.

Під Броварами та на Північно-Східному напрямку від Києва гаряче. Каже, що наші котики з ЗСУ добряче навалюють оркам, ті розбігаються по лісах. Далі вступає у гру тероборона та влаштовує регулярне нічне сафарі. Як я вже сказав, місця там не бідні, намолені. Тож до сафарі підходять методично та планомірно. З гарною домашньою тюнингованою зброєю, з тепловізорами, на своїх солідних GL-ках та Ренджах наші відловлюють ось таких ̶г̶е̶р̶о̶е̶в̶-̶о̶с̶в̶о̶б̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ бомжів.

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Конкретно ці два організми відлучилися в кущі з власної орко-колони задля участі в близькому та рідному для кожної скрепної душі процесі побутового мародерства. Встигли влізти в дім. Денацифікувати чиїсь кросівки. Бо в їхні кірзачі - то не наші Талани, ходити неможливо. Та на виході з дверей були прийняті патрулем ТРО. Такі убогі, що навіть кулі для них пожалкували. Надавали трохи в писок та здали куди треба!

Уй#бки! Куди ви полізли! Поштарі збивають ваші анало-говнетні літаки!

Мільйонери патрулюють власні міста на таких мерсах, які ви навіть у фільма не бачили! Жінки збивають ваші дрони огірками!

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Вся нація як мурашник. Кожен воює у своєму окопі. Де б він не був. Забезпечує один-одного. Годує, жертвує, підтримує. Тягає допомогу тисячею стежиною. Ділиться усім що має.

Вас же навіть не годують! Ви тупо їжу шукаєте по хатах. Вас кинули напризволяще. Ваш Путін та ваш Шойгу! Щоби ми вас повбивали як звірів на полюванні! Валіть своїх командирів, а потім додому. Чи здавайтеся в полон. Бо ніхто живим з України не піде!"

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