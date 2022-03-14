У Макарові та Бородянці ведуться активні бойові дії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

14 березня на Бучанщині евакуювали людей з Дмитрівки, Немішаєво та Гостомеля. Поліцейські також продовжують забезпечувати охорону публічного порядку спільно із місцевими органами самоврядування. У Макарові та Бородянці ведуться активні бойові дії.