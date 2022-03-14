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Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

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Патрульна поліція продовжує затримувати у різних містах громадян, які займаються мародерством під час війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 01

"У той час, коли всі згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, коли наші захисники цінною власного життя боронять рідну землю, є ті, хто дозволяє собі наживатися на людському горі й мародерствувати.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 02
Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 03

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Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 04

У Кривому Розі, Кременчуці, Дніпрі, Києві та інших містах таких покидьків затримували як патрульні, так і військові, тероборонівці та небайдужі громадяни. Хтось з них пробрався в магазин, щоб винести продукти харчування, цигарки, хтось крав техніку та прикраси з залишених поспіхом осель", - йдеться у повідомленні.

Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 05
Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 06

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Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція 07

В поліції попереджають, що всі мародери будуть затримані й покарані "за всією суворістю законів воєнного часу".

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Топ коментарі

  • Шпилли Вилли 12d74af3
    парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    Та невже розстріляють?
  • Small Jerboa
    "по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
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