Мародери будуть покарані за законами воєнного часу, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція продовжує затримувати у різних містах громадян, які займаються мародерством під час війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

"У той час, коли всі згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу, коли наші захисники цінною власного життя боронять рідну землю, є ті, хто дозволяє собі наживатися на людському горі й мародерствувати.





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У Кривому Розі, Кременчуці, Дніпрі, Києві та інших містах таких покидьків затримували як патрульні, так і військові, тероборонівці та небайдужі громадяни. Хтось з них пробрався в магазин, щоб винести продукти харчування, цигарки, хтось крав техніку та прикраси з залишених поспіхом осель", - йдеться у повідомленні.





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В поліції попереджають, що всі мародери будуть затримані й покарані "за всією суворістю законів воєнного часу".