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Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО

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Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО
Громадяни Китаю намагалися вивезти з України до Румунії двох немовлят без документів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники запобігли спробі іноземців вивезти з України немовлят.

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.

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Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти, іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.

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Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят 02

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Вот, и кандидаты на разминирование появились.
  • Михайло Гальків
    У.обки
  • Мое Родителей
    То что это начали освещать это толика от того что происходит и будет происходить на оккупированных территориях и на тех куда выехали как беженцами при таких миллионных количествах.это и рабство физ.сек.. .зачем эти малыши для каких целей понадобились?.первое что приходит в голову это на органы.а тем более Китайцы. . извините за такие мысли.
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