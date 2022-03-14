Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО

Громадяни Китаю намагалися вивезти з України до Румунії двох немовлят без документів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники запобігли спробі іноземців вивезти з України немовлят.

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.

Читайте також: Усиновлення під час війни неможливе. Не варто поширювати фейки, - МВС

Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти, іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.