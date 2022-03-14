Громадяни Китаю намагалися вивезти до Румунії двох немовлят. ФОТО
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Громадяни Китаю намагалися вивезти з України до Румунії двох немовлят без документів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області, прикордонники запобігли спробі іноземців вивезти з України немовлят.
Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.
Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.
Звідки у них взялися діти, іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.