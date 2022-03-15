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Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною. ФОТОрепортаж

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Президентка Молдова Мая Санду побувала на пункті пропуску "Паланка-Удобне-Маяки" на українсько-молдовському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Під час перебування обговорювалися питання стану та можливостей пропускних операцій, черг у пунктах пропуску та процедури оформлення гуманітарних вантажів. Особлива увага під час зустрічі приділялася українцям, які прямують до Республіки Молдови з метою евакуації", - йдеться в повідомленні.

Санду висловила біженцям з України слова глибокої підтримки та запевнила про всебічну підтримку нашої країни.

Також вона поспілкувалась з волонтерами, які допомагають біженцям та подякувала за допомогу, яку вони їм надають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду

Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 01
Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 02
Президентка Молдови Санду відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною 03

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Топ коментарі

  • Only
    А знаєте, друзі, що Майя зробила? Вона зобов'язалась провести оплату поставленого в Молдову газу, але перед тим запросила повний аудіт незалежною фірмою відповідності виставлених Газпромом рахунків дійсному споживанню Молдовою цього газу!

    Кацапи у шоці, лементують про те, що так вони не домовлялись, що аудітора нібіто треба з ними погоджувати, і таке інше!

    Коротше - маленька Молдова і свої ножі вставляє москалям нижче поперека, як може!

    Майя молодчинка!
  • Bagamias
    В Молдове уже свыше 80 тыс беженцев, и прибывают каждый день. Если что, это сразу так на 5% увеличилось население. Но есть момент - многие из них рассчитывают продолжить путь в другие страны, поэтому именно временое/транзитное жилье очень важно. Да и для тех, кто остается пока в стране, не всегда получается найти жилье сразу.

    Что до возможнстей - справимся. Во всяком случае, голодать не дадим.
  • NavigatorUR
    ..а маленький такие вопросик!и? Как обстоят дела с обеспечением Молдовой питанием..топливом... рашковойска , базирующиеся в Приднестровье? Неужели голодают руснявые? Неужели свой нефтеперабатывающий завод имеют? Что делают офицеры рашкоармии в Кишинёвском аэропорту? Как происходит ротация незаконных **миротворческих** сил рашки?
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