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Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом. ФОТОрепортаж

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Українські десантники знищили групу російських окупантів під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці. 

У повідомленні відзначається: "Щоденно підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у ході виконання бойових завдань знищується озброєння, бойова техніка та жива сила противника – окупаційних військ ЗС російської федерації.

Також, ми публікуємо особисті документи російських окупантів – військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу ЗС РФ, які були знищені в районі міста Київ.

Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним Силам України!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! От дивизии осталось х#й да них#я", - розмова окупанта з батьком. АУДIО

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Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 02
Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 03
Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом 04

Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Мертвый кацап -безопасный кацап.
  • Виктор Дийнега
    Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
  • Александр Карин
    УВАГА!

    Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
    Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

    "Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



    Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
    "В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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