Десантники знищили групу російських окупантів під Києвом. ФОТОрепортаж
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Українські десантники знищили групу російських окупантів під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.
У повідомленні відзначається: "Щоденно підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у ході виконання бойових завдань знищується озброєння, бойова техніка та жива сила противника – окупаційних військ ЗС російської федерації.
Також, ми публікуємо особисті документи російських окупантів – військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади Східно військового округу ЗС РФ, які були знищені в районі міста Київ.
Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не зашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку. Ми перемагаємо з перших днів війни! Вірте нашім воїнам! Вірте Збройним Силам України!"