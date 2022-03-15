Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 15 березня у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, на місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.
Від ДСНС залучено 45 чоловік особового складу та 6 од. техніки.
Крім того, повідомляється, що у цьому ж районі внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах. О 05:36 загорання локалізовані.
Від ДСНС залучено 10 осіб та 5 од. техніки.