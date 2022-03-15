СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО
Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, інформуэ Цензор.НЕТ.
Відомо, що за допомогою цього колаборанта ворог:
анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
" Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - обіцяють у Службі безпеки України.