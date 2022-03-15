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СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО

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За допомогою колаборанта ворог погрожував українським військовим, передавав інформацію російським окупантам.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, інформуэ Цензор.НЕТ.

Відомо, що за допомогою цього колаборанта ворог:

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим 02 передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

" Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - обіцяють у Службі безпеки України.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
  • Мобильный крематорий
    Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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