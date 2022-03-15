Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них. ФОТОрепортаж

Українські воїни захопили російські гармати та боєприпаси до них.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Девіз російського "воєнторга" - Збройним Силам України безкоштовно! Дякуємо за новенькі гармати. І за бонус - боєприпаси до них", - йдеться у повідомленні.

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"Контратака украінських військ під Миколаєвом. Захоплена друга батарея гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни тікали в повній паніці, все кинули разом з боєприпасами", - розповів пізніше подробиці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.







