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Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них. ФОТОрепортаж

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Українські воїни захопили російські гармати та боєприпаси до них.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Девіз російського "воєнторга" - Збройним Силам України безкоштовно! Дякуємо за новенькі гармати. І за бонус - боєприпаси до них", - йдеться у повідомленні.

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"Контратака украінських військ під Миколаєвом. Захоплена друга батарея гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни тікали в повній паніці, все кинули разом з боєприпасами", - розповів пізніше подробиці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 01
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 02
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 03
Українські воїни захопили російські гармати і боєприпаси до них 04

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Мистер Икс 00711c20
    Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
  • Назар Курта
    Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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