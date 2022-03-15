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Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Українські воїни на Донбасі знищили та захопили 3 новітні російські танки Т-72Б3 зразка 2016 року, та 3 БМП-2.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 зразка 2016 року, та 3 БМП-2. Дякую за фото з передової Юрію Кочевенку!", - розповів журналіст.

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Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 01
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 02
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 03
Чергова атака російських військ на Донбасі відбита. Українські воїни знищили та захопили 3 новітні танки Т-72Б3 та 3 БМП-2, - Бутусов 04

Топ коментарі

  • Robin Nielsen
    смерть русским оккупантам
  • Муад Дибб
    и не от старости.
  • время
    Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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