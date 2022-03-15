Британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію і пропонує свій дім для прихистку українців, - Кубраков. ВIДЕО
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати своєму колезі міністру транспорту Великобританії Ґранту Шеппсу та його сім’ї за готовність прийняти українців, які тікають від війни, у себе вдома. З Ґрантом Шеппсом ми на постійному зв’язку. Саме з його проактивною допомогою ми буквально за 2 тижні змогли створити потужну антиросійську транспортну коаліцію", - зазначив Кубраков.
За його словами, у питанні санкцій та ізоляції Росії, зокрема, закритті морських портів для російських суден та обмеженні торгових операцій лідерство та ініціатива Великобританії та особисто пана Шеппса є вирішальними.
Кубраков розповів, що Шеппс вже подав відповідну заявку до державної програми "Homes for Ukraine", яка дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, які не мають родичів у Великобританії.
"Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності та готовність прийняти українців не лише у своїй країні, але й у найсакральнішому місці для кожної людини — у себе вдома", - зазначив міністр інфраструктури.
"Ми обов'язково переможемо, відбудуємо країну і повернемо наших громадян у їх рідні міста та помешкання. Це наша обіцянка Україні", - підкреслив Кубраков.