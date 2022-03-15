Полк "Азов" розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС. ФОТО
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Захисники Маріуполя розбили один із підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, які намагалися захопити Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються оволодіти Маріуполем. Так, воїнами полку "Азов" був розбитий один з підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації. На фото – знищена бронетехніка загарбників. Маріуполь стоїть, Маріуполь обороняється!", - йдеться у повідомленні.