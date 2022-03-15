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Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити всю житлову інфраструктуру, яка була зруйнована внаслідок атака військ РФ.

Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - написав він.

Зеленський також опублікував фото масштабних руйнувань інфраструктури в населених пунктах України.

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Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 01
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 02
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 03
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 04
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 05
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 06
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 07
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 08
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 09
Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський 10

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Топ коментарі

  • Гарик Неинженер 728d2b05
    Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
  • YU ST
  • Стрелок
    Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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