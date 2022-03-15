Ми відновимо кожну квартиру. Вже формуємо фонди, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити всю житлову інфраструктуру, яка була зруйнована внаслідок атака військ РФ.

Про це Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - написав він.

Зеленський також опублікував фото масштабних руйнувань інфраструктури в населених пунктах України.

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