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Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині. ФОТОрепортаж

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На Луганщині підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили чергову партію окупаційних військ. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На Луганщині підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відправлено в пекло чергову партію "асвабадітелей". Туди вам і дорога! І так буде з кожним окупантом!", - зазначається у повідомленні.

"…Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу широкомасштабному російському воєнному вторгненню, і майже щохвилини "марунові берети" успішно знищують окупантів. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці…", - додають в командуванні ДШВ.

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Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 01
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 02
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 03
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 04
Підрозділи ДШВ ЗСУ знищили чергову партію окупаційних військ на Луганщині 05

Топ коментарі

  • Gyro
    Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
  • САШКО_WHITE
    Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Здоровья ему. 😆
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