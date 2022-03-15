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Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО

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У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з фейсбук-сторінку 24 ОМБр імені короля Данила.

Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одну БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.

Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 01

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 02

Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області 03

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Андрей Платыш


    @dvizh_platysh

    ·
    13 мар.



    Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
    Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
  • Cocos. ua
    Добре, хлопці! Дуже ДОБРЕ!!!
  • Володимир Затилюк
    Копійчина до копійчини.... Так тримати хлопаки!
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