Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО
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У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на з фейсбук-сторінку 24 ОМБр імені короля Данила.
Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одну БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.
Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.