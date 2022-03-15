Від початку вторгнення РФ постраждали 28 релігійних споруд у шести областях, - МКІП. ФОТО

Російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України", - сказано в повідомленні.

У МКІП заявили, що постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у принаймні шести областях: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість ‒ православні храми.

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Зокрема 14 березня на територію Української євангельської теологічної семінарії (УЄТС) у Києві прилетіли російські снаряди, будівлі семінарії пошкоджені. УЄТС була створена у 1992 році і забезпечувала комплексну підготовку служителів з України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекістану, Білорусі, Молдови та Росії.

12 березня під час бомбування Святогірська Донецької області було частково зруйновано Святогірську лавру.

Того ж дня зазнав руйнувань храм Православної церкви України у Волновасі Донецької області.

У ніч на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами селища П’ятихатки Харківської області постраждав храм Святої благовірної цариці Тамари.

10 березня у результаті обстрілу окупантів зруйновано храм на честь пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного в селі Мостище Фастівського району Київської області.

Внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька російськими загарбниками частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були ушкоджені вікна синагоги Об’єднаної єврейської громади України. Синагога була збудована у 1913 році та була однією з найбільших у Європі в ті часи.

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

У ніч на 8 березня в Сумах внаслідок нальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії Української православної церкви.

У результаті обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році.

Того ж дня у селі Заворичі Броварського району Київської області внслідок обстрілів згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873 троці) Бориспільської єпархії Української православної церкви.

Через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української православної церкви у селі В’язівка Житомирської області.

Під час авіаудару по Бишеву Київської області вибуховою хвилею пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: вибито вікна та двері (Фото ушкоджень наразі відсутнє)

6 березня в Малині на Житомирщині під час обстрілів снаряд розірвався поряд із Покровською церквою у центрі міста.

Під Ірпенем (Київська область) обстріляли храм Великомученика Георгія Побідоносця.

6 березня під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі, Донецької області. Українська Православна Церква повідомляє про пошкодження даху та приміщення пекарні.

5 березня у селі Ясногородка (Київська область) під час обстрілу був пошкоджениц храм Різдва Пресвятої Богородиці. Два снаряди влучили у купол, снарядом БМП було пошкоджено дзвіницю. Ушкоджено також збудований біля храму парафіяльний будинок. З великокаліберного кулемету прошито вікна та вхідні двері храму (Фото ушкоджень наразі відсутнє)

Внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього у селі Бобрик Київської області.

2 березня отримав пошкодження через обстріли храм на честь святих Жінок Мироносиць у Харкові.

В Успенському соборі Харкова внаслідок обстрілу вибиті вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння та оздоблення.

Зазнав ушкоджень від обстрілу Харкова університетський Антоніївський храм, розташований у Харківському національному університеті імені Каразіна: вибито всі вікна, пошкоджено церковне начиння.

2 березня в селищі Талаківка під Маріуполем внаслідок бойових дій було пошкоджено головний купол, дах і дзвіницю храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У 1992 році храм був відбудований на тому ж місці, де був зруйнований за часів радянської влади.

1 березня у Харкові російська ракета влучила в будівлю курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена Костянтинівська мечеть і прилеглі господарські приміщення у Костянтинівці Донецької області.

28 лютого внаслідок бойових дій у Щасті Луганської області пошкоджено Свято-Катерининський храм.

27 лютого внаслідок артилерійського обстрілу були ушкоджені куполи та покрівля Георгіївського храму в Ніжині Чернігівської області.

У ніч на 28 лютого внаслідок бойових дій у Києві постраждав храм на честь святителя Іоасафа Білгородського на Інтернаціональній площі.

У перші дні нападу Росії в Лисичанську Луганської області постраждав Другий Митрофанівський храм і недільна школа: вибиті вікна, ушкоджений інтер’єр.

У МКІП заявили, що світлини із зображенням руйнувань - з відкритих джерел і передані очевидцями.

Також у МКІП закликали інформацію, зокрема світлини про ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ до України для релігійних спільнот надсилати на адресу: [email protected]. Контактний номер: +380 97 705 38 57.

Крім того, у міністерстві нагадали, що інформацію про випадки масових руйнувань та пошкоджень релігійних об’єктів через агресію Росії можна надсилати на сайт МКІП.