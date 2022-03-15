Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Малинському району Житомирщини. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.

Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Удень 15 березня авіаобстрілів зазнало м. Малин та с. Юрівка місцевої громади. Попередньо відомо, що у результаті дій агресора постраждали люди, зруйновані приватні будинки та виробничі приміщення. На місцях воєнних злочинів працюють поліцейські.

Близько півдня ракетні удари прийшлися на виробничі приміщення двох підприємств у м. Малині. У результаті зруйновані та пошкоджені цехи. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Юрівці внаслідок авіаудару зруйновано 2 сільських будинки та до десятка приватних обійсть пошкоджено. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу жінку, 1944 р.н. та ще одну травмовану, 1944 р.н. Станом на 16:00 стало відомо про ще одного травмованого чоловіка, 1959 р.н. Тривають рятувально-пошукові роботи.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи Малинського відділення, які фіксують обставини та наслідки воєнних злочинів.

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