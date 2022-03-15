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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських. ФОТОрепортаж

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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку деяких електричок. Таким чином електропоїзди не відрізнятимуться від українських.

Про це у Telegram повідомляє спільнота залізничників Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"На деякому рухомому складі Білоруської залізниці за наказом керівництва почали зафарбовувати червоно-зелену символіку. З чим це пов'язано, наразі невідомо.

Якщо зафарбувати білоруську символіку на такому транспорті, електрички нічим не відрізнятимуться від українських, звернув увагу журналіст і фотограф Антон Мотолько, передає УНІАН.

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У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 01
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 02
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 03
У Білорусі зафарбовують червоно-зелену символіку на електричках: Тепер вони не відрізняються від українських 04

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • piligrim
    они собрались ДРГ к нам отправлять на этом металлоломе под видом "грибников"?...
  • Larissa Kora 56c14f78
    Дай Бог щоб склалося. Активістм сворили петицію до влади Швейцарії щодо видворення з країни полюбовниці ***** кабаєвої. Зібрано З0 тисяч підписів
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