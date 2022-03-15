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"У зруйнованому війною Києві твориться історія": Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України. ФОТОрепортаж

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Премє'р-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у Києві, аби повідомити українцям, що ЄС підтримує нашу державу.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє кожного з нас висить на волосині. ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів – це повідомлення ми привезли сьогодні до Києва", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі присутні глава польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

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У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 01
У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 02
У зруйнованому війною Києві твориться історія: Премєри Польщі, Чехії та Словенії зустрілися у столиці України 03

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Топ коментарі

  • JunsunV Vjunsun
    В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
  • Максим Мороз 1ada3982
    Деблокуйте Маріуполь
  • Тарас Олексій daef7e51
    в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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