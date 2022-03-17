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Батьки виявилися живими: дівчинка з Бучі, що втратила руку, не осиротіла (оновлено). ФОТО

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Внаслідок злочинних дій російських окупантів 9-річна дівчинка з Бучі втратила руку. Рятуючи родину, загинув її вітчим.

Як інформує Цензор.НЕТ фото дівчинки розповсюджене в мережі. 

"Дівчинка з Бучі втратила свою ручку. Тепер мріє про протез, який був би рожевим і в квіточку".

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Батьки виявилися живими: дівчинка з Бучі, що втратила руку, не осиротіла (оновлено) 01

Раніше повідомлялось, що ця дівчинка залишилась сиротою. Втім пізніше цю інформацію спростував у фейсбуці біологічний батько дитини Антон Філіпчук. "Я живий. Її мама жива", - прокоментував він публікації ЗМІ про те, що дівчинка нібито втратила батьків.

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Раша должна пожизненно выплачивать той девочке и подобным пострадавшим, должны быть суды, а из конфискованных активов РФ должны быть созданы фонды для жертв агрессии.
  • Александр Карин
    Ось за таких діточок кацапів і слід вбивати на місці.
  • джефф картер
    Боже,змилуйся над цим бідним невинним ангелочком і над всіма нами...
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