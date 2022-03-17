Батьки виявилися живими: дівчинка з Бучі, що втратила руку, не осиротіла (оновлено). ФОТО
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Внаслідок злочинних дій російських окупантів 9-річна дівчинка з Бучі втратила руку. Рятуючи родину, загинув її вітчим.
Як інформує Цензор.НЕТ фото дівчинки розповсюджене в мережі.
"Дівчинка з Бучі втратила свою ручку. Тепер мріє про протез, який був би рожевим і в квіточку".
Раніше повідомлялось, що ця дівчинка залишилась сиротою. Втім пізніше цю інформацію спростував у фейсбуці біологічний батько дитини Антон Філіпчук. "Я живий. Її мама жива", - прокоментував він публікації ЗМІ про те, що дівчинка нібито втратила батьків.