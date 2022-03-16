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Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти затримали евакуаційну колону у Тростянці на Сумщині, відібрали у людей мобільні телефони та протримали їх в місті до вечора.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли із артилерії.

Боромля. Вдалося знайти додаткові два автобуси, які забрали мешканців Боромлянської громади у рамках гуманітарного коридору.

Окрема ситуація, яка склалася з Тростянецькою колоною:

Зранку у Тростянці на евакуацію зібралися близько 160 автомобілів.
Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали. Російські військові вимагали, аби мирні люди здали свої телефони. Мобільні зібрали у мішок і спалили. Колона евакуйованих залишилася повністю без зв’язку. Їх протримали в місті до вечора.

Врешті, частині евакуйованих вдалося виїхати з Тростянця. Сьогодні вони ночують у одній з громад нашої області. Ще автобуси та машини з колони лишилися у Тростянці. Усі живі. За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція була отака", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 01
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 02
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 03
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 04
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 05
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 06
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 07
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 08
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 09
Війська РФ затримали евакуаційну колону на Сумщині: Відібрали мобільні телефони та спалили їх 10

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