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У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Внаслідок ворожого обстрілу і потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі столиці, за попередніми даними, двоє людей постраждали. Також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві у Фейсбуці.

"16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

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О 7:45 ліквідовано загоряння на балконах 3,10,11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню конструкцій будівлі та пошуку постраждалих.

За попередньою інформацією, евакуйовано 37 осіб, з яких 2 постраждало", - йдеться у повідомленні.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 01
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 02
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 03
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 04
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 05
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 06
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 07
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 08
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 09
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 10
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 11
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 12
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 13
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 14
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 15
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 16
У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС 17

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
  • Bob Fayn
    направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
  • Sophia-Maria Duglass
    Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
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