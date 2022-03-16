У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки: двоє постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу і потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі столиці, за попередніми даними, двоє людей постраждали. Також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві у Фейсбуці.

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"16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

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О 7:45 ліквідовано загоряння на балконах 3,10,11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню конструкцій будівлі та пошуку постраждалих.

За попередньою інформацією, евакуйовано 37 осіб, з яких 2 постраждало", - йдеться у повідомленні.

































