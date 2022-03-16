Сержант 10-ї ОГШБр Денис Болтян загинув у боях з російськими окупантами під Києвом. ФОТО

Сержант 109 ОГШБ 10 ОГШБр Денис Болтян, 24.10.1995 р.н., загинув в боях з російськими окупантами 7 березня 2022 року під Києвом.

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуку дуржина українського героя, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені повідомили найважчу звістку яка б могла статись в моєму житті...

Денис, мій коханий чоловік і татко моєї маленької донечки Марічки....

Загинув 7 березня 2022 року під Києвом.

Болтян Денис Володимирович 24.10.1995 р.н сержант 109 ОГШБ, 10 ОГШБр служив в 2 роті. Уродженець м. Немирів Вінницької обл. З 2018 року проживав в с. Драгомирчани Івано-Франківської громади.

Ще з початку 2016 року підписав контракт з 93 ОМБр, згодом у вересні 2020 підписав контракт з 10 ОГШБр служив в 109 батальйоні, щоб бути ближче додому...

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Мій чоловік був великим патріотом, брав участь у Революції гідності, воював на сході України, завжди був на передовій, і головне ЗНАВ за що він там БОРЕТЬСЯ.

Я дякую Господу Богу що подарував мені такого чудового чоловіка, і дуже хорошого тата!!!!!!

Тепер він відійшов до небесного війська....

Вічна пам'ять моєму чоловіку, моліться за упокій його душі", - йдеться у повідомленні.