У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко. ФОТО

У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира загинув український льотчик Євген Лисенко. Він встиг знищити один із літаків окупантів, але потрапив під обстріл ворожих систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 15 березня, інформувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Захід".

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За місяць до російського вторгнення, 28-річного Євгена призначили командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.

Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році.

Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаського району на Черкащині. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.

"Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу", – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.

У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

"Потрібно захистити тих дітей", – останні слова, які він сказав матері.

"Женя дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася", – розповіла дружина Євгена.

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