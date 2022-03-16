У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 15 березня, інформувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Захід".
За місяць до російського вторгнення, 28-річного Євгена призначили командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.
Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році.
Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаського району на Черкащині. Закінчив військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗС України.
"Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу", – згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.
У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.
"Потрібно захистити тих дітей", – останні слова, які він сказав матері.
"Женя дуже сильно віддавався роботі, свої справі, навіть, інколи я ображалася. Він надзвичайно любив свою роботу, любив небо, завжди йшов до цілі. Я надзвичайно ним захоплювалася", – розповіла дружина Євгена.