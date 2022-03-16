У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція. ФОТО
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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Потерпілих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.