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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція. ФОТО

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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Потерпілих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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У небі над Черкащиною збили ворожу ракету, - Нацполіція 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    вже хочеться


    @smpryk

    ·
    12 год



    коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
  • AbOriginal_UA
    Моя прабабушка во время войны жила на Брянщине (прадед Иван погиб в 1941)....
    Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
    Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
  • Funt Gor
    Черговий перехват "2-ї найсильнішої": «А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие - чтобы не ехать через Сумы"

    Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
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