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Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО

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Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки.

Про це пишу у фейсбуці журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ. 

"Побував вчора поблизу лінії зіткнення на Київщині. На фото наслідки контратаки українських сил. Результат: одне звільнене село + 5 одиниць знешкодженої бронетехніки ЗС РФ. В тому числі танк, який після незначного ремонту зможе стати в стрій української армії", - написав він.

Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 01
Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 02

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Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 03

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Підлога Маккартні
    Ну танк на фото даже не обгорел, так что подрихтовать и можно в бой, мочить русню!!!
  • экзорцист
    Хто займається забезпеченням технікою наших військових: Укроборонпром чи МО рф?
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