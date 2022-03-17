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Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО

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Попереду та позаду Маріупольського драмтеатру, на який сьогодні російські окупанти скинули потужну бомбу, було написано слово "Дети". Надпис було видно з дронів.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мразі знали, що в ДрамТеатрі був прихисток для жінок і дітей. Їхні дрони постійно висіли над Маріуполем і не могли не бачити величезних написів "Діти" поруч з Театром. Жодного штабу "Азову" там ніколи не було і не могло бути.

Це місце, як на долоні у всіх. Будь-які під'їзди та підходи видно з усіх сторін. Цей злочин Україна та Світ запам'ятають на завжди. Це буде як ганебне тавро на лобі Путіна", - наголосив він.

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Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис Дети, який можна було побачити з повітря 01

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Топ коментарі

  • Kuka Racha 6bed1823
    Боже, люди, ви ще не зрозуміли, що такі написи для рашистів, це краще, ніж будь-яка мітка?
  • Valter Valter
    Идиоты. Ето же цель для педофила кремлевского. Поражаюсь как за 8 лет войны в Украине и хрен знает сколько войны в Сирии не понять что кацапская авиация в первую очередь бомбит детей и мирных граждан именно для большего ужаса и резонанса чтобы склонить страну к уступкам и капитуляции
  • Перехватчик
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