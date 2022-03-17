Ворожі ракети влучили в навчальний заклад у місті Мерефа на Харківщині. Будівля частково зруйнована, виникла пожежа, - ДСНС. ФОТО

17 березня, внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.

До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 чоловік особового складу. Площа пожежі становила близько 400 кв.м. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.

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