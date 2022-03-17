Новини Фото • Війна

Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб. ФОТО

42 98230
В ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб 01
Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий танк. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Small Jerboa
    Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
  • A San
    Я не вважаю ,що це ганебно.
    1.Лишили техніку ,
    2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
    3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
    Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

    Тут всі в плюсі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини